Prova ad aggredire compagna anche davanti Carabinieri,arrestato

Ha aggredito la sua compagna, molto probabilmente sotto l'effetto della droga. E anche quando i carabinieri sono intervenuti nel loro appartamento e hanno provato a fermarlo, lui ha tentato comunque di colpirla. E' accaduto poco prima della mezzanotte di ieri, nel quartiere Vicaria di Napoli.

L'uomo, 49 anni, è stato fermato con non poche difficoltà.

Ora è in attesa di giudizio e deve rispondere di maltrattamenti, resistenza e lesioni. La vittima e i due carabinieri sono stati medicati dal 118. Per la donna una prognosi di 7 giorni mentre i due carabinieri ne avranno per 10 giorni ognuno.



