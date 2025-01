Neola presidente Ordine dei Medici Veterinari di Napoli

Benedetto Neola è il nuovo Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli per il quadriennio 2025-2028. La sua elezione arriva all'indomani del recente rinnovo del Consiglio Direttivo, che ha espresso i rappresentanti per il prossimo quadriennio.

«Ho raccolto l'invito del Consiglio, che ringrazio, a rappresentare l'Ordine di Napoli per i prossimi quattro anni.

Ringrazio il collega Navas per il brillante lavoro svolto nei due mandati precedenti e confido nella sua fattiva collaborazione nella realizzazione degli obiettivi che ci siamo prefissati. Accolgo con grande soddisfazione la sua decisione di continuare a offrire il suo prezioso contributo, dettato dalla profonda dedizione all'impegno ordinistico e indispensabile per una fruttuosa collaborazione con il Dipartimento di Medicina veterinaria della Federico II di Napoli», dichiara Neola.

Ad affiancare il Presidente Neola ci sarà il Vicepresidente Natalia Sanna, il Segretario Raffaello Giordano ed il Tesoriere Angelo Spada. A completare la composizione del Consiglio Direttivo i Consiglieri Luigi Navas, Alfonso Calabria, Carlo Calvanese, Luigi Maria De Luca Bossa e Laura Marzocco. La consultazione elettiva per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti ha registrato l'elezione di Yolande Therese Rose Proroga e Francesco Longo quali componenti effettivi con Cristina Caiazzo quale supplente.

«La nostra professione vive un momento di profondo cambiamento.

Abbiamo bisogno sia a livello locale sia a livello nazionale di un cambio di rotta partendo dall'affermazione della centralità del ruolo svolto dai liberi professionisti e delle strutture veterinarie, imprese dall'elevato valore etico e sociale, da anni in attesa di nuovi meccanismi di detassazione utili ad aumentare il potere di investimento dei nostri professionisti.

La sanità pubblica, alla luce delle nuove malattie emergenti, ha necessità di ulteriori investimenti, atti a predisporre metodi di sorveglianza e controllo incardinati in maniera stabile e organizzata all'interno delle Aziende Sanitarie Locali, negli IZS e in tutte le articolazioni del nostro SSN. I medici veterinari rappresentano un valore imprescindibile per il nostro paese. Dovremo lavorare duramente sulla nostra stessa consapevolezza e sulla capacità di interlocuzione con la politica per appropriarci di un'identità valoriale unica che ci colloca al centro del panorama delle professioni sanitarie», conclude il nuovo Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli.



