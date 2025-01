La Niña, esce oggi il singolo Guapparìa

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per BMG, Guapparìa, il nuovo singolo della cantautrice, musicista e performer partenopea La Niña. Ispirata dalla potenza che la musica ha sempre avuto nel raccontare e celebrare le comunità, La Niña, al secolo Carola Moccia, affiancata dall'autore, produttore e polistrumentista Alfredo Maddaluno, svela con Guapparìa il primo tassello di un percorso musicale che, partendo dall'essenza della città, prova a rispondere con amore e autenticità ai processi che oggi la consumano, impoverendone la terra, la cultura e l'immagine. Il singolo è accompagnato dal videoclip su YouTube scritto e diretto da Alfredo Maddaluno e La Niña. Caratterizzato da toni simbolici e funesti, Guapparìa celebra i funerali di una città splendida ma trasfigurata dalla fascinazione per il crimine e dalla perdita della sua vera essenza.



