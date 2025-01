'La bella vita di Simone Schettino', il nuovo show dell'artista

Che Comico, la rassegna dedicata al cabaret e alla comicità che da anni conquista il pubblico salernitano con spettacoli travolgenti e artisti di grande talento, inaugura il nuovo anno con uno dei più apprezzati beniamini della comicità.

La stagione 2024 - 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, riparte dal Teatro delle Arti sabato il 18 gennaio con il nuovo show scritto e interpretato da Simone Schettino, che approda sul palco salernitano con "La bella vita", un pirotecnico viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani. La sua straordinaria comicità, che si poggia su altrettanta sagacia e intelligenza di scrittura, sarà accompagnata dalla cantante Roberta Nasti, protagonista di più brani nel corso dello spettacolo, e dal bravissimo attore Salvatore Turco. Con il suo inconfondibile stile ironico e dissacrante, Schettino affronterà temi di attualità e quotidianità, regalando al pubblico una serata di puro divertimento e riflessione.

Schettino, in un crescendo di gag e battute esilaranti, porta ancora una volta in scena, in chiave assolutamente comica, vizi, difetti e situazioni grottesche degli abitanti del Bel Paese.

Dal mancato ricambio generazionale a teatro al grande boom delle piattaforme streaming (ree del fatto che, in un mare di proposte in cui è difficile navigare, tendono a occuparci serate intere solo nella scelta di un film) il protagonista puntualizza che non sarà un fautore del "politically correct", continuando a punzecchiare tra le tradizioni degli italiani, toccando temi che vanno dal razzismo alla tecnologia, dal Covid all'economia.

E ancora: tanta ironia sulle differenze tra uomini e donne, sul bradisismo e sulle separazioni. Il tutto raccontato in un ritmo serrato e crescente che porta lo spettatore incollato alla poltrona, in un clima di assoluta ilarità, con qualche spunto di riflessione.

Quello di Schettino è il primo dei quattro appuntamenti di Che Comico al Teatro delle Arti. Il 15 febbraio la scena sarà tutta per Barbara Foria in "Euforia"; il 12 aprile toccherà ad Anna Mazzamauro in "Com'è umano lei caro Fantozzi", il 26 aprile sarà la volta di Peppe Iodice in "Ho visto Maradona". Per queste date sono ancora disponibili gli abbonamenti mini a 70 euro.

In ordine di tempo, il 25 e 26 gennaio 2025 la stagione prosegue al Teatro Ridotto il gradito ritorno di Angelo Belgiovine. Oggi autore, attore, regista teatrale, negli anni 90, dopo aver vinto la statuetta di Chaplin, partecipò al programma di Renzo Arbore "Caro Totò, ti voglio presentare" e poi a "La Sai l'Ultima?" vincendolo. Belgiovine proporrà "3 x 2 Cab Commedia", spettacolo dalle risate assicurate tipico di quell'irresistibile cabaret-teatro firmato Belgiovine.



