Inaugurata a Capodichino la mostra "Le ali della Polizia"

Il reparto volo della Polizia di Stato rappresenta un "supporto in tutte le operazioni di polizia giudiziaria e ordine pubblico" ma anche per "l'assistenza nelle emergenze e nelle grandi calamità". Per il questore Agricola le gradi sfide del reparto sono "la formazione è l'aggiornamento tecnologico".

Lo ha detto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, all' inaugurazione della mostra "Le ali della Polizia" a Capodichino, ultima tappa della mostra fotografica con gli scatti del fotoreporter Massimo Sestini per i 50 anni del Reparto Volo della Polizia di Stato Presenti anche il prefetto Antonio De Iesu, assessore del Comune di Napoli, il generale Biagio Storniolo, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il dottore Carlo Marfisi, direttore dell'aeroporto Capodichino e altre autorità civili e militari.

La mostra itinerante ha fatto scalo presso gli aeroporti più importanti d'Italia, dislocati nelle città sedi degli 11 Reparti Volo della Polizia di Stato, ed ha lo scopo di celebrare i primi 50 anni di volo della Polizia di Stato dal 1971 al 2021. Le 16 immagini in mostra, allestite dal 6° Reparto Volo della Polizia di Stato e dalla Polizia di Frontiera Aerea, con la collaborazione della GESAC s.p.a. (Gestione Servizi Aeroporti Campani), sono tratte da un libro celebrativo, pubblicato in occasione di questo anniversario, e raccontano la storia dei piloti della Polizia di Stato che possono osservare dall'alto il nostro Paese, unico al mondo per la sua bellezza.

La mostra, allestita all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino, nell'area imbarchi (oltrepassati i controlli di sicurezza) potrà essere visitata da tutti i passeggeri in transito per circa un mese dalla sua inaugurazione.

"Vivo l'emozione dei miei 50 anni in polizia ha detto De Iesu - e ho sempre vissuto con grande trasporto questa vicinanza al reparto volo che ho visto crescere. Hanno dato un supporto preziosissimo, fanno un lavoro poco rapprsentato ma importante e a loro va la nostra riconoscenza per i loro servizi efficaci e le attività di polizia in tutte le sue declinazioni".

"Un onore, come per gli altri colleghi degli altri aeroporti", ha detto Marfisi per il quale la mostra "è un motivo di orgoglio per l' aeroporto e per la città di Napoli. Uno spunto - ha aggiunto - per migliorarsi e prestare attenzione a tutte le forme di cultura". Mi "Queste 16 scatti - ha detto il comandante del sesto reparto Volo della Polizia di Stato Paolo Orlando - che parlano di più di ogni parola è rapprsentata la bellezza del nostro territorio, la sua straordinarietà e anche le sue tradizioni. Questo è un modo giusto per festeggiare tutte le donne e gli uomini della polizia di stato che hanno la passione aeronavigante". "Il nostro è un lavoro silenzioso e discreto - ha aggiunto Orlando - e dobbiamo sempre trovarci pronti". Il reparto volo ha adesso a disposizione un nuovo e un velivolo l'AW 139 versione eco.





