Ha divieto avvicinamento ma torna con la moglie, arrestato

Il marito porta il braccialetto elettronico a causa del divieto di avvicinamento alla consorte. Ciò nonostante, la coppia si presenta lo stesso in caserma per sporgere una denuncia e l'uomo viene arrestato. È accaduto a Torre del Greco dove i coniugi (lui 61 anni, lei un anno più giovane) sono arrivati per effettuare una querela relativa a problemi di carattere familiare.

L'atteggiamento dei due, timoroso e diffidente, ha però insospettito il carabiniere della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa chiamato a trascrivere i fatti. A questo punto il militare si è allontanato con il proposito di svolgere un controllo sulla coppia, che nel frattempo era in sala d'attesa. E così ha scoperto che il 61enne non solo aveva il divieto di avvicinamento alla moglie, ma che avrebbe dovuto indossare anche il braccialetto elettronico, che gli è stato installato lo scorso ottobre su disposizione dell'autorità giudiziaria. A questo punto i carabinieri sono tornati dai due e hanno chiesto chiarimenti, appurando che - sotto il polsino del giubbotto dell'uomo - c'era effettivamente il dispositivo.

Dalla ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, i due - dallo scorso mese di dicembre e senza informare né Procura né carabinieri - sarebbero tornati insieme e convivevano. Non solo, per evitare la localizzazione del braccialetto la coppia aveva deciso di lasciare lo smartphone in dotazione alla 60enne e che era collegato al dispositivo elettronico indossato dal marito all'interno dell'auto, a una distanza di più di 500 metri dal luogo di residenza.

Il 61enne è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento. La denuncia è stata invece regolarmente presentata.





