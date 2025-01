Giampiero Massolo presidente del Premio Ischia di giornalismo

Giampiero Massolo è il nuovo presidente del Premio Ischia Internazionale di giornalismo per il triennio 2025-2028. Lo ha deciso all'unanimità il cda della Fondazione Giuseppe Valentino. Diplomatico di carriera, l'ambasciatore Massolo ha ricoperto, tra i suoi incarichi, anche quello di capo del Servizio Stampa e Informazione del Ministero degli Affari Esteri, amministrazione dove ha ricoperto anche l'incarico di segretario generale.

Secondo quanto riferisce una nota, "nei prossimi giorni si riunirà la giuria che sarà composta dai principali direttori dei quotidiani e telegiornali italiani per assegnare i premi della 46ma edizione".

Per l'edizione 2025, che si terrà a Lacco Ameno il 20 e 21 giugno, le sezioni saranno quattro: internazionale, europeo, italiano e giornalista sportivo. Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d'Ischia, dall'Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo di Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini e da Mundys.

Media Partner della manifestazione saranno Skytg24 - Italpress e Data Stampa.



