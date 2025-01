Alessandra Amoroso, il summer tour debutta a Caracalla

Dopo aver conquistato i palasport italiani, Alessandra Amoroso torna live da giugno nei luoghi più belli e suggestivi d'Italia con il suo "Fino a Qui Summer Tour 2025". A grande richiesta si aggiunge ora un nuovo appuntamento l'11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Il gran finale del tour sarà il 24 settembre in Piazza Plebiscito a Napoli. Queste le date del tour : 11 giugno - ROMA - Terme di Caracalla NUOVA DATA. 26 giugno Ferrara, 3 luglio Marostica (VI), 12 luglio Taormina (ME), 18 luglio Asti, 20 luglio Cernobbio (CO), 23 luglio Codroipo (UD), 26 luglio Marsciano (PG), 2 agosto Forte dei Marmi (LU), 5 agosto Lanciano (CH), 7 agosto Lecce, 18 agosto Roccella Jonica (RC), 6 settembre Macerata, 24 settembre Napoli.24 settembre Napoli. Sul palco Alessandra porterà le hit che hanno segnato la sua carriera, tra cui il suo ultimo brano "Si mette male", scritto da Tananai e attualmente in radio. I biglietti per la nuova data alle Terme di Caracalla saranno disponibili in prevendita dalle ore 18:00 di oggi, mercoledì 15 gennaio, su Ticketone e punti vendita abituali.



