Viabilità e sicurezza a Napoli, chiesto un incontro al Comune

Un incontro, finalizzato all'istituzione di tavoli tecnici su viabilità e sicurezza a Napoli, è stato chiesto dall'associazione Tassisti di Base, da Confail/Taxi Napoli, dall'associazione "dalla parte del consumatore", dal Movimento Consumatori e dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" ad Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, al generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale di Napoli e a Dario Gentile, dirigente del trasporto pubblico locale. Lo rende noto un comunicato.

La richiesta fa seguito al vertice tenutosi in Prefettura a Napoli lo scorso 23 dicembre durante il quale sono state trattate, viene spiegato "alcune problematiche del settore taxi locale, avvertite in egual modo dalle Associazioni dei Consumatori, dalle Associazioni delle Unità di Pronto Soccorso e Ambulanze (Nessuno Tocchi Ippocrate), e da una rappresentanza dei Sindacati dei Vigili del Fuoco".

"Richiediamo di istituire dei tavoli tecnici - viene spiegato in una nota - affinché vengano risolte le tematiche affrontate durante l'incontro: durante il vertice in Prefettura, sono emerse criticità particolarmente rilevanti riguardanti la viabilità e la sicurezza, questioni che impattano gravemente sia sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale, sia sulla salvaguardia delle vite umane nelle operazioni di pronto intervento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA