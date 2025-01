Tenta truffa ad anziana, arrestato finto carabiniere nel Sannio

Spacciandosi per un finto maresciallo dei carabinieri un diciottenne del napoletano, che aveva appena truffato un'anziana donna impossessandosi di tutti gli oggetti d'oro e della fede nuziale, è stato arrestato dai veri carabinieri dopo un inseguimento cui hanno preso parte anche alcuni parenti della vittima che si erano accorti della truffa.

E' accaduto a Castelpoto, in provincia di Benevento, dove il giovane truffatore con la tecnica del "finto carabiniere" era riuscito ad ingannare la donna di 76 anni. Questa aveva ricevuto una telefonata sul proprio telefono fisso nel corso della quale il finto militare gli aveva rivelato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale ed essendo colpevole di lesioni ai danni di un altro automobilista, per scagionarlo sarebbe stato necessario il pagamento di una ingente somma di denaro.

La vittima, raggiunta in casa dal truffatore che si poneva come un ragazzo ben educato ed affabile, sprovvista di contanti, ha consegnato al giovane tutti i suoi preziosi d'oro, compresa la fede nuziale. Ad accorgersi dell'avvenuto raggiro sono stati però i nipoti dell'anziana, residenti nelle adiacenze della casa che, notando il giovane fuggire a bordo di un taxi - circostanza insolita nel piccolo centro sannita - si sono posti all'inseguimento del veicolo, trovando l'appoggio di un carabiniere libero dal servizio, a bordo della sua vettura.

Contattato il 112, sul posto è giunta una pattuglia della stazione di Vitulano che è riuscita ad intercettare il taxi e a bloccare il truffatore, che aveva ancora in tasca la refurtiva, del valore di circa diecimila euro.

Il giovane, napoletano, è stato arrestato per truffa aggravata e condotto nel carcre di Benevento.



