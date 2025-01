Neve, ancora in azione mezzi Anas nell'Avellinese

È proseguito in maniera continuativa, anche nel corso della notte oltre che questa mattina, il lavoro di personale e mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza in relazione alle nevicate che hanno interessato, in particolare, l'avellinese.

Gli interventi eseguiti ed in corso riguardano, in particolare, le strade statali 303 "del Formicoso", in particolare tra Guardia Lombardi e Frigento e 7 "Appia" Ofantina, nel territorio comunale di Sant'Andrea di Conza.





