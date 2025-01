Nel 2027 Napoli avrà un palazzetto per sport ed eventi

La città di Napoli avrà dopo anni di attesa un palazzetto dello sport dove accogliere non solo manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale ma anche eventi e concerti. L'arena, che si chiamerà AreNapoli, dovrebbe vedere la luce nel 2027 e sorgerà nella zona est della città, nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, area abbandonata da molti anni. Il progetto è stato presentato all'amministrazione dall'RTI composto da Italstage srl e dalla società sportiva Napoli Basket. La proposta progettuale, finanziata totalmente da privati per un importo di 57 milioni di euro, prevede la realizzazione di un palazzetto con una capienza di circa 11mila posti per manifestazioni sportive e una capienza di 14mila posti per gli eventi musicali. Ma il progetto presentato prevede una complessiva riqualificazione dell'area: oltre al palazzetto, saranno realizzati un parco pubblico attrezzato per circa 40mila metri quadri, una piazza pedonale, un centro sportivo all'aperto, parcheggi a raso, una struttura commerciale e di ristorazione autonoma, aree destinate allo svago e al tempo libero per la collettività. La forma prescelta per la realizzazione è quella del project financing. E oggi il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la costituzione del diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale interessate dalla proposta, diritto stimato in 6 milioni di euro da ammortizzare in 63 anni al termine dei quali, il Comune di Napoli diventerà proprietario di quanto realizzato. La delibera è stata votata con l'astensione delle forze di opposizione e dei consiglieri di maggioranza Gennaro Esposito e Sergio D'Angelo.





