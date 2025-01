Napoli e Psg, accordo su 75 milioni per Kvaratskhelia

Il Napoli avrebbe trovato l'accordo con il Psg per il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia al club parigino. L'esterno georgiano passerebbe al club francese per 70 milioni più bonus semplici che porteranno la cifra a 75 milioni.

Kvaratskhelia oggi non si è allenato per problemi muscolari, ma è pronto a volare a Parigi per le visite mediche nei prossimi giorni. Il georgiano firmerebbe un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo per circa 9 milioni di ingaggio a stagione.





