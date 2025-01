Mercato auto, positivo il 2024 a Napoli e in Campania

Il segno più ha contraddistinto il mercato automobilistico a Napoli nell'anno appena trascorso. Nel 2024, infatti, sia il nuovo che l'usato hanno fatto registrare una discreta crescita, rispettivamente, del 9,1 e dell'8,2 per cento in confronto all'anno precedente.

Secondo l'ultimo bollettino statistico dell'ACI - Auto Trend - a Napoli, lo scorso anno, sono state iscritte per la prima volta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 30.583 nuove vetture, mentre i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (cioè, i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 139.556.

A Napoli si concentra il 48,4% delle auto nuove iscritte al PRA in tutta la Campania. Si tratta prevalentemente di modelli a benzina (10.721) e ibrido-benzina (8.400) per i quali si riscontra un incremento a doppia cifra, rispettivamente del 25,6% e del 19,4 per cento in confronto al 2023. Un significativo aumento si rileva anche per le vetture elettriche (1.038; +16,9%), ma la loro quota di mercato, nella provincia partenopea (così come nel resto d'Italia) si conferma ancora marginale: solo il 3,4% di tutte le nuove iscrizioni. In calo, invece, risulta il numero delle nuove vetture alimentate a gpl (5.568; -8,7%%), di quelle diesel (3.906; -13%) e ibrido-gasolio (943; -3,4%).

Diverso è lo scenario nel mercato dell'usato dove prevalgono i trasferimenti di proprietà di automobili diesel (61.705) che, complessivamente, costituiscono il 44,2% delle compravendite di seconda mano nella provincia di Napoli, con un incremento del 4,5% rispetto al 2023. Positivo è pure il bilancio delle alimentazioni a benzina (43.922; +8,7%) e a gpl (21.781; +9,9%).

In netta crescita, infine, è l'andamento delle auto radiate dal PRA. Lo scorso anno, a Napoli, le vetture cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico dell'ACI sono state 51.120, ovvero il 24,4% in più rispetto al 2023: la migliore performance a livello regionale. Il 40% è costituito da modelli di classe ambientale Euro 4, il 27,3% Euro 3 ed il 13,5% Euro 2. Sulla base di questi dati risulta che il tasso unitario di sostituzione a Napoli nel 2024 è stato pari a 1,67: vale a dire che per ogni 100 auto nuove ne sono state eliminate dalla circolazione 167, oltre il doppio rispetto al resto d'Italia dove questo indicatore è pari a 0,78 (ovvero 78 radiazioni ogni 100 nuove immatricolazioni).

Il trend del mercato automobilistico nel 2024 è risultato complessivamente positivo anche in Campania dove le prime iscrizioni di nuove vetture al PRA ammontano a 63.131 (+2,2% rispetto al 2023), le auto usate che hanno cambiato proprietà sono state 285.075 (+8,9%), mentre 94.434 sono state quelle eliminate dalla circolazione (+20,4%).

"Considerata l'importanza dell'automotive, sul piano economico ed occupazionale, nel nostro territorio e nell'intero Paese, i dati del 2024 sembrano indurre all'ottimismo. Purtroppo, non è così", dichiara il presidente dell'Automobile Club Napoli, Antonio Coppola. "Nonostante gli incentivi, infatti, siamo ancora lontani dalle performance precovid. Inoltre, la prevalenza nelle scelte di acquisto dei consumatori di modelli ad alimentazione tradizionale, soprattutto benzina, e l'esigua quota di mercato delle motorizzazioni elettriche lasciano intendere che la transizione green sarà difficilmente perseguibile nei modi e tempi imposti dall'Unione Europea. Per questo motivo, occorrono urgenti interventi correttivi, non solo di carattere normativo, in ambito UE, affinché le nobili ed indiscutibili finalità ambientali non si traducano, poi, in una catastrofe economica e sociale per le comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA