Lopez e Solenghi, 'Dove eravamo rimasti' all'Augusteo

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, tornano a Napoli da venerdì 17 a domenica 26 gennaio, al Teatro Augusteo con "Dove eravamo rimasti", spettacolo 'di arti varie' prodotto da International Music and Arts, scritto dai due popolari artisti con la collaborazione di Giorgio Cappozzo. Ad accompagnarli sulla scena sarà la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio.

"Questo nostro spettacolo propone numeri, sketch, brani musicali, contributi video e picchi di comicità come la lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all'avanspettacolo, il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show." spiegano Lopez e Solenghi, reduci da oltre 100 repliche in grandi teatri italiani.

"Ci sarà inoltre un momento emozionante musicale dedicato ad Anna Marchesini - sottolineano ricordando la componente femminile del trio compagna di tanti grandissimi successi come 'I Promessi Sposi' - Il filo conduttore è quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. racconteremo anche un modo diverso di raccontare le favole. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile 'spalla' della cornice musicale. L'intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi 'parenti' seduti giù in platea". Attualmente impegnati nell ultime recite a Cosenza, Lopez e Solenghi continueranno dopo Napoli la loro tournée il 30 gennaio a Cesano al teatro Cristallo, il 31 gennaio al Cagnoni di Vigevano, il 1 febbraio al teatro Sociale di Busto Arsizio, il 2 a Varese, il 3 al Donizzetti di Bergamo, 13 e 14 al Colosseo di Torino, il 15 e 16 febbraio al Duse di Bologna.



