Ladri in associazione Clownterapia a Napoli, rubati costumi e pc

Hanno portato via anche i costumi da pagliaccio i ladri che, per la seconda volta in pochi mesi, hanno saccheggiato a Napoli la sede dell'associazione di clownterapia 'Teniamoci per mano Onlus', nel quartiere Gianturco.

Messe fuori uso le le telecamere di sicurezza i ladri hanno messo a soqquadro la sede portandosi via computer, telefoni, giocattoli materiale utile all'attività degli animatori, un piccolo fondo cassa e persino la ' Medaglia d'onore' donata all'associazione dal Presidente della Repubblica.

"Questo gesto non è solo un furto materiale - ha detto all'ANSA Rodolfo Matto, presidente dell'associazione - ma un tradimento verso un'associazione che da anni opera sul territorio per portare conforto, speranza e sorrisi ai piccoli ospiti di case-famiglia, ospedali e strutture per disabili, aiutando centinaia di famiglie ad affrontare i loro momenti più difficili grazie alla terapia del sorriso".

A causa dei danni subiti le attività dell'associazione si fermeranno per alcune settimane.

"Abbiamo creato un centro di aggregazione offrendo visite mediche gratuite per le famiglie meno abbienti, corsi di formazione per i volontari. Oggi siamo feriti da un atto violento ed ingiusto ma non ci arrendiamo - aggiunge il presidente - e facciamo appello alla solidarietà dei cittadini e di chiunque voglia sostenere la nostra missione con donazioni di computer o altro materiale utile per riprendere al più presto il nostro lavoro".



