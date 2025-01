Ischia, messo comunale trovato morto nell'auto di servizio

Un uomo di 67 anni è stato ritrovato senza vita oggi pomeriggio in una zona periferica di Barano, uno dei sei comuni dell'isola di Ischia. L'uomo lavorava come messo comunale e si trovava alla guida di un auto dell'ente che ha sbattuto contro un muretto per poi incendiarsi nella parte anteriore.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri ed i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso.

La morte del 67enne, molto conosciuto sull'isola, sarebbe avvenuta per cause naturali ma il pm della Procura di Napoli a cui è stato affidato il caso ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'esame autoptico oltre al sequestro della autovettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA