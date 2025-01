De Luca ai neo infermieri, aiutate sprint rinascita sanità

"Nella sanità siamo all'ultimo sprint del nostro percorso di rinascita in Campania. E contiamo sulla vostra collaborazione straordinaria". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è rivolto ai 600 nuovi infermieri di Napoli e provincia che hanno oggi recitato il giuramento alla Stazione Marittima del capoluogo.

De Luca non ha voluto parlare, a margine del suo discorso, sull'appello del Pd a voler costruire un futuro politico in Campania con la collaborazione dello stesso presidente uscente.

Si è rivolto il governatore solo ai giovani, parlando della sanità: "In questi anni - ha detto - abbiamo lavorato molto, dal 2000 ad oggi abbiamo assunto 5000 nuovi infermieri e ne prevediamo altri 3000 per il 2025, preparatevi perchè dovrete anche lavorare nelle 170 case di comunità allestite in Campania, che altrimenti resteranno dei monumenti vuoti. Ma insieme dovremo lavorare, se smettono di darmi fastidio, anche per le altre criticità nella sanità, perché abbiamo come obiettivo prossimo di essere la prima regione d'Italia per la riduzione delle liste di attesa. Nelle prossime due settimane la Campania garantirà l'intervento in ogni bisogno sanitario urgente e stiamo lavorando anche per creare una piattaforma unica dei farmaci, che ci porterà a risparmiare 150 milioni di euro l'anno per i farmaci pubblici. A voi dico anche che ora si vive un momento delicato per il personale, c'è fatica per i turni nei pronto soccorso ma in Campania non prendiamo i gettonisti che per un'ora di lavoro guadagnano il triplo degli assunti negli ospedale. Ci serve quindi passione del lavoro, e vi stiamo aspettando a braccia aperte".



