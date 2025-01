Cani-poliziotto scovano droga e cellulari in carcere a Napoli

Ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, nascosti nelle camere di pernottamento di vari reparti e cinque micro cellulari sono stati sequestrati nel carcere di Poggioreale, a Napoli, grazie al fiuto dei cani-poliziotto del distaccamento cinofili antidroga di Avellino.

Spike e Masaniello, questi i nomi dei due cani, sono entrati in azione con il loro fiuto sabato scorso, nei reparti detentivi della casa circondariale partenopea.

"I cani del distaccamento cinofilo di Avellino - commentano Giuseppe Moretti, presidente dell'Uspp e il segretario regionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria Ciro Auricchio - sono diventati un incubo per gli spacciatori. Il nostro apprezzamento va al personale di polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale per le attività finalizzate a contrastare l'introduzione di droga e cellulari in carcere". "La polizia penitenziaria, nonostante sia sotto organico nel carcere di Poggioreale, riesce comunque a garantire l'ordine e la sicurezza interna", concludono i due sindacalisti.



