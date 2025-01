Bimba morta dopo malore in casa, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 5 mesi e mezzo, deceduta questa mattina a Scala, in Costiera Amalfitana. La piccola era in casa, in compagnia di alcuni familiari, quando ha avvertito un malore. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Amalfi. La Procura di Salerno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte.

"Oggi la nostra comunità è stata scossa da un profondo e lacerante dolore", ha scritto sui social la sindaca di Scala, Ivana Bottone. "Una notizia straziante, rispetto alla quale non ci sono parole, ma solo silenzio e raccoglimento". Nel giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.



