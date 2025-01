A Pagani la XIII edizione del premio 'Mimmo Castellano'

Presso l'auditorium teatro Sant' Alfonso Maria de' Liguori di Pagani (Salerno), giovedì, alle 15:30, si terrà la XIII edizione del Premio giornalistico dedicato alla memoria di "Mimmo Castellano".

Castellano, morto a Castellammare di Stabia nel 2008, è stato vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa: "una figura carismatica ed esemplare - viene sottolineato dagli organizzatori del Premio - nel campo dell'informazione, fautore di numerose battaglie sindacali vinte grazie al suo impegno ed alla sua tenacia. Indiscusso leader dei giornalisti pubblicisti, Castellano, è stato inoltre un costante punto di riferimento per tutta la categoria, ottenendo obiettivi importanti come l'approvazione della legge 150/2000 sulla comunicazione istituzionale nelle pubbliche amministrazioni".

Il programma del Premio si articolerà in diverse sezioni, a partire dal ricordo di tre giornalisti scomparsi: Biagio Franza, Lucia De Cristofaro e Franco di Mare.

Saranno premiati quattro giornalisti: Francesco Pionati, direttore della testata Rai Giornale Radio; Annalisa Angelone conduttrice Tgr Rai Campania; Boris Mantova caporedattore Gruppo Mediaset e Salvatore De Napoli, cronista giudiziario.

Per omaggiare i 100 anni della radio, nell'ambito della stessa manifestazione, si svolgerà il Convegno di aggiornamento professionale dal titolo "La Radio nei suoi 100 anni di vita. Il ruolo delle Emittenti Radiofoniche locali nel rispetto dell'etica e della deontologia giornalistica nell'epoca della I.A." e, per l'occasione, saranno premiate alcune emittenti radiofoniche.

Premiati, inoltre, gli alunni dell'istituto d'istruzione superiore "A. Pacinotti" di Scafati e del liceo artistico "A.

Galizia" di Nocera Inferiore, che si sono impegnati attraverso il PTCO con la realizzazione di lavori a supporto del Premio Castellano.

Previsto, infine, un premio al grafico Antonello Rega per aver realizzato un reportage fotografico sulla figura di Castellano. Ci saranno anche un intervento sulla cultura napoletana di Amedeo Colella e momenti musicali con la violinista Marzia De Nardo.



