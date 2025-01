A fuoco azienda solventi chimici nell'Avellinese

Un violento incendio è divampato la notte scorsa nel capannone di un'azienda che produce solventi chimici a Sperone, in provincia di Avellino. Le fiamme, altissime, si sono sviluppate poco dopo le tre in località Santella.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, quattro da Avellino e due da Napoli, che sono ancora alle prese con le operazioni di spegnimento. Si è al lavoro per evitare emissioni nell'atmosfera e possibili inquinamenti del suolo.

Allertati i tecnici dell'Arpac e il Dipartimento di prevenzione della Asl. Ancora ignote le cause dell'incendio. Non si segnalano danni alle persone.



