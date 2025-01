Toscani, il ricordo del presidente di Metropolitana di Napoli

"Metropolitana di Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Oliviero Toscani, ricordando il suo significativo contributo allo sviluppo del progetto Stazioni dell'Arte. Nella stazione Toledo l'opera 'Razza umana' testimonia il suo genio creativo ma anche la grande sensibilità che lo spinse a ritrarre lo sguardo di tanti napoletani per dare il benvenuto a chi prende il metrò" ha dichiarato il professor Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli s.p.a.

"Ho avuto modo di conoscere personalmente il grande fotografo in alcuni incontri organizzati a Ravello da Domenico De Masi nel luglio del 2001 e del 2002. All'epoca 'Razza Umana' non era ancora stata realizzata e per me la Metropolitana di Napoli era solo un ricordo degli anni in cui avevo vissuto a Napoli: mai avrei potuto immaginare che sarei rientrato a Napoli nel 2022 per rappresentare la società che ha realizzato questa straordinaria opera di ingegneria e bellezza.

Ritrovare alla stazione Toledo, nel corridoio che conduce all'uscita di Montecalvario, l'opera di Oliviero Toscani (ed il suo autoritratto) fu una emozione, che metteva insiemi ai ricordi di chi lo ha visto lavorare all'opera 'Razza Umana' i miei ricordi personali: una estrema chiarezza negli obiettivi, una straordinaria determinazione e la forza delle sue idee che dalla dialettica della provocazione consentivano di fare un passo avanti evolutivo. Gli sguardi delle persone comuni ritratte rappresentano il meglio della sua curiosità di conoscere e capire l'animo umano."



