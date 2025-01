Servizio di elisoccorso in ospedale del Napoletano

Servizio di elisoccorso per l'ospedale di Nola: firmato un protocollo di intesa. È quello sottoscritto oggi dal direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo; dal generale Roberto Nardone, direttore del polo di mantenimento pesante sud dell'Esercito italiano; dalla società di trasporto aereo Alidaunia Srl, concessionaria del servizio, rappresentata da Roberta Valentina Pucillo e da Luca Consales, deputy ground operations manager. Il servizio di elisoccorso, chiamato tecnicamente Helicopter emergency medical service (Hems) e che sarà effettuato utilizzando un'area dell'Esercito nei pressi del nosocomio nolano, sarà attivo da giovedì 16 gennaio.

"Si tratta - spiega Giuseppe Russo - di uno straordinario supporto per la gestione dei casi di emergenza sanitaria afferenti al presidio ospedaliero di Nola. Questo anche in considerazione del fatto che quello nolano è un ospedale classificato Dea di primo livello, con un polo cardiologico d'eccellenza, proprio recentemente arricchito dalla tecnologia Stereotaxis, un robot che accorcia notevolmente i tempi di intervento per il trattamento delle aritmie".

In base all'accordo, il direttore dell'ente militare Nardone autorizza la Napoli 3 Sud all'uso temporaneo dell'area di atterraggio posta all'interno del polo di mantenimento pesante sud di via Staveco, sia in orario diurno, sia notturno. L'avvio della procedura di utilizzo dell'area e dei mezzi avviene, come fanno sapere dell'azienda sanitaria, su impulso del servizio 118 diretto da Salvatore Criscuolo.

"Alidaunia - ricordano ancora dall'Asl - è l'operatore aeronautico che svolge, per conto della Regione Campania, il servizio di elisoccorso su tutto il territorio regionale con due elicotteri AW169 dislocati presso le basi operative di Napoli e Salerno. Per espletare le attività di volo notturno utilizza mezzi appositamente configurati e con equipaggi formati e certificati. Entrambi gli elicotteri sono equipaggiati con il verricello di soccorso e operano in configurazione Hems, con a bordo medico anestesista e rianimatore, infermiere di terapia intensiva, soccorritore alpino, oltre ai piloti e al tecnico verricellista".





