La direzione nazionale del Movimento Idea Sociale, riunitasi a Roma per decidere i candidati alla presidenza nelle regioni nelle quali si vota ha deciso di candidare il segretario nazionale Raffaele Bruno alla presidenza della regione Campania, "il primo a scendere in campo ufficialmente", come sottolinea in una nota l'ufficio stampa del Mis.



