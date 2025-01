Per il forte vento stop agli aliscafi per Ischia e Procida

Collegamenti marittimi irregolari anche oggi per Procida ed Ischia per le condizioni meteo avverse con venti forti da Nord Est che soffiano da stanotte nel golfo di Napoli.

Sospese di conseguenze quasi tutte le corse degli aliscafi per le due isole, con lo stop assoluto per quelle in arrivo ed in partenza dai porti di Forio, Casamicciola e Marina Grande a Procida.

Restano invece al momento confermati i collegamenti operati con navi traghetto da Napoli e Pozzuoli per le due isole, in partenza dai porti in terraferma di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli, anche se rimane consigliabile consultare preventivamente le compagnie di navigazione per accertarsi della regolarità delle corse in partenza



