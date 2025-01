Nel Salernitano decine di case ancora senza energia elettrica

Sono ancora decine le famiglie a Caggiano, nel Salernitano, senza energia elettrica nelle loro abitazioni a causa delle forti nevicate di ieri mattina. Da oltre venti ore è sospesa l'erogazione di energia nelle località Massa, Ingito, Grotta Rossa, e Piedi La Chiaia dove i cavi elettrici si sono spezzati a causa del peso della neve.

Nonostante l'intenso lavoro svolto da tre squadre Enel impegnate tutta la notte la rete non è stata ancora riattivata. Le operazioni di ripristino, che sono riprese fin dalle prime ore della mattina, riguardano in particolare la messa in sicurezza dei tratti di cavi danneggiati. Enel ha previsto che la situazione torni alla normalità entro le ore 13. Il sindaco è in costante contatto con la Prefettura di Salerno e la sala emergenze Enel per monitorare la situazione e garantire un rapido intervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA