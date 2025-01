Malagò,travolti da burocrazia, soddisfatti per piscina Collana

"Il presidente del Coni è travolto da carte burocratiche. Ma poi quando vedi un impianto che si conclude ristrutturato vivi un momento di grande soddisfazione".

Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, che oggi ha partecipato a Napoli all'inaugurazione della piscina completamente ristrutturata dalla Regione Campania.

Malagò, presente insieme al governatore campano Vincenzo De Luca che ha finanziato con la Regione i lavori, sottolinea che "la Regione e il Coni sono entrambi enti pubblici, rappresentiamo lo Stato e siamo soggetti che per antonomasia lavorano in mentalità no profit. Noi abbiamo carte pubbliche e sosteniamo lo sport di base. Per questo oggi per noi è un miracolo vedere il Collana di Napoli che dopo una lunga epopea si sta riaprendo. La Campania è tra i primi enti del Paese nell'utilizzo dei fondi e questo impianto è un case history, un dato di fatto pubblico no profit, aperto a tutti sia per chi fa l'attività di base. Credo che è una formula che se si potesse replicare in altre zone d'Italia, non può che essere una forma di successo e Napoli su questo oggi porta avanti un progetto pilota".



