Ha investito un uomo ed poi è scappato. E' accaduto ieri sera, verso le 20.30, ad Afragola, in provincia di Napoli.

Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria il conducente di un veicolo avrebbe investito un 39enne napoletano per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato trasferito dal 118 all'Ospedale del mare in codice rosso, è in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri.



