I carabinieri della stazione di Boscoreale sono intervenuti poco dopo le 3 via Settetermini, isolato 3, nel rione popolare "Piano Napoli", per un incendio.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento le fiamme avevano distrutto una Opel Corsa. Danneggiata anche un'altra auto accanto, una Ford Focus C max. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri



