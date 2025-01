In salvo escursionisti bloccati dalla neve sul Monte Cervati

Otto escursionisti, tra cui una bambina, sono rimasti bloccati a Sanza, nel Salernitano, sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, a causa di una violenta bufera di neve. Gli escursionisti, che si trovavano in un rifugio in località "Ruscio" di Vallevona per trascorrere un fine settimana in alta montagna, sono stati sorpresi dalla tempesta di vento e neve, rendendo impossibile il loro ritorno.

L'allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri, e immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi.

I vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Salerno, Policastro, Eboli e Avellino, hanno raggiunto il luogo con un mezzo speciale, il "gatto delle nevi", necessario per affrontare le difficili condizioni meteorologiche e raggiungere il rifugio isolato. Dopo ore di lavoro in condizioni estremamente difficili, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il gruppo di escursionisti. Le operazioni di salvataggio si sono concluse soltanto intorno alle 6 di stamane. Le otto persone stanno tutte bene, per loro soltanto tanto spavento.

Il vicesindaco di Sanza, Tony Lettieri, ha seguito tutte le operazioni di salvataggio: "Sono state ore di apprensione, ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi, grazie alla grande professionalità dei soccorritori e soprattutto dei vigili del fuoco", ha dichiarato, ringraziando anche i volontari della Protezione Civile di Sanza- Gruppo Lucano, e dell'associazione Le Tre T del Cervati",per il supporto nelle operazioni. La tempesta, che ha colpito la zona per tutta la notte, ha reso estremamente difficoltoso l'intervento, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio, riportando la situazione sotto controllo.



