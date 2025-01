De Luca, piscina Collana a nuotatori in primavera dopo collaudi

"Allo stadio Collana abbiamo recuperato il campo sportivo, le palestre e da oggi recuperiamo anche la piscina". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riaperto oggi la piscina dello stadio nel quartiere collinare del Vomero, che era chiusa da otto anni. La piscina verrà ora sottoposta a collaudo e poi sarà aperta ai nuotatori dalla primavera: "dobbiamo fare - ha spiegato De Luca - il collaudo nel prossimo mese, perché abbiamo realizzato tutta l'impiantistica ex novo, dagli impianti idraulici ed elettrici, al consolidamento antisismico, il filtraggio dell'acqua e gli impianti di condizionamento. Dopo un mese e mezzo di tempo per i collaudi consegneremo alla città di Napoli un impianto davvero straordinario".

La piscina potrebbe essere data in gestione ad associazione privata o gestita direttamente dalla Regione. "L'obiettivo che abbiamo - ha detto De Luca - è di completare il progetto e l'iter burocratico per quanto riguarda l'intervento complessivo sul Collana. Il progetto per il recupero di tutto lo stadio vede alla fine un investimento di 50 milioni di euro, in un'Italia divisa tra parlatori e realizzatori. Sullo sport confermo anche che abbiamo stanziato anche per il 2025 il voucher per 35 milioni di euro a carico della Regione con cui diamo a 90mila famiglie il buono per far fare sport ai bambini fino a 15 anni.

Quindi davvero siamo impegnati nel campo dello sport in uno sforzo enorme che ci serve a togliere i ragazzi dalle strade, a trasmettere valori positivi alle giovani generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA