Capannone a fuoco ad Avellino, indagini in corso

Un capannone utilizzato come deposito di materiale edile è andato a fuoco nella tarda mattinata in una zona periferica di Avellino. L'incendio, sviluppatosi in contrada Sant'Eustachio, ha interessato un'area di 150 metri quadrati. Dal comando provinciale sono state inviate sul posto due squadre, supportate da un mezzo di movimento terra. Le fiamme, oltre al materiale depositato, hanno raggiunto anche un camion dell'azienda.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate fino al tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montefredane che hanno avviato indagini per risalire alla origine del rogo. In attesa della relazione dei vigili del fuoco, non viene esclusa alcuna pista.



