85enne cade nel centro di Napoli in seguito a scippo, è grave

Le hanno sottratto la borsa con poche decine di euro dentro e l'hanno fatta cadere: vittima, nel pieno centro di Napoli, un'anziana di di 85 anni che ora si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

E' accaduto ieri sera, poco dopo le nove, all'altezza della galleria Umberto angolo via Toledo. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri della compagnia Napoli centro un individuo si è avvicinato alla donna sottraendole la borsa con all'interno poche decine di euro, documenti e il cellulare.

In seguito alla caduta il personale del 118 ha trasferito la vittima all'ospedale Cardarelli dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le diverse immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA