Voragine in strada a Carditello, 4 famiglie allontanate

Una voragine si è aperta stamani in una strada di Carditello, frazione del Comune di Cardito, a ridosso di Napoli: non ci sono feriti, ma il crollo ha provocato il cedimento della parete di un edificio. Quattro famiglie sono state allontanate per precauzione. Le cause dell'apertura della voragine sono in corso di accertamento, riferisce la prefettura di Napoli, che rende noto come i Vigili del fuoco, con il supporto della Polizia locale e dell'ufficio tecnico del comune di Cardito, hanno assicurato gli interventi urgenti e il "temporaneo allontanamento" delle famiglie in prossimità dell'area interessata dalla voragine.

"Solo per miracolo non è accaduta una tragedia. Com'è possibile che si sia arrivati a questo punto nonostante sopralluoghi e segnalazioni?": lo afferma Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, secondo cui i residenti "affermano che da oltre una settimana inviavano segnalazioni per una grossa perdita d'acqua e che nonostante i sopralluoghi di tecnici e Polizia Municipale nulla è stato fatto". "Chiedo che vengano rapidamente accertate le responsabilità di quanto successo. Chi ha sbagliato paghi. La vita dei cittadini è stata messa in serio pericolo. Adesso si proceda per limitare i disagi e ripristinare i danni il prima possibile", conclude Borrelli.



