Truffa sull'immigrazione, marocchino arrestato nel Casertano

Un 31enne marocchino, destinatario di un provvedimento di arresto internazionale emesso il 25 novembre 2024 dal tribunale di Salè in Marocco, poiché sospettato di truffa internazionale sull'immigrazione clandestina, è stato rintracciato ed arrestato in un albergo di Caianello, nel Casertano, dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo.

I militari dell'Arma, nel corso di un controllo eseguito nella tarda serata di ieri nella struttura ricettiva, hanno individuato tra gli ospiti il 31enne, regolarmente residente in Italia e in transito sul nostro territorio. Attraverso l'incrocio dei dati estratti dalle banche dati in uso alle forze di polizia, i militari hanno identificato il pregiudicato marocchino ed eseguito il provvedimento di arresto internazionale.

L'uomo, sospettato di essere coinvolto in un caso di truffa sull'immigrazione illegale dal Marocco alla Spagna, risalente al 2021, è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.





