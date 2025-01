Pioggia e neve sopra i 700 metri nell'Avellinese

Pioggia e neve sopra i 700 metri in provincia di Avellino, dove non si registrano particolari criticità. Le uniche segnalazioni fanno riferimento ad alcuni automobilisti bloccati nelle auto in panne sulla Statale Ofantina che collega Avellino con i centri dell'Alta Irpinia.

Il forte vento ha spezzato un cavo dell'Enel a Volturara Irpina: in attesa del ripristino, venti famiglie sono rimaste per alcune ore senza energia elettrica.

Ad Andretta alcuni alberi, carichi di neve, sono caduti sulla strada provinciale senza coinvolgere persone o auto: personale del comune e della Provincia ha provveduto a liberare la carreggiata. Non si segnalano problemi sul tratto Irpino dell'A16 Napoli-Canosa.

Domani scuole chiuse a Vallata, Montemarano, Bisaccia e Trevico.



