Maltempo, trenta interventi dei vigili del fuoco nel Casertano

Sono continuati per tutta la giornata gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare le chiamate di soccorso per i danni che si sono avuti dalla serata di ieri a causa del forte vento.

Molti gli interventi effettuati, soprattutto per alberi su sede stradale, cornicioni, tabelloni pubblicitari e pali pericolanti, tetti scoperchiati ed un incendio fienile con circa 150 rotoballe coinvolte. I comuni maggiormente colpiti sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada. Circa trenta gli interventi effettuati finora.



