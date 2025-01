Incidente stradale nel Salernitano, muore 34enne

Un uomo di 34 anni di origini rumene ha perso la vita in un incidente stradale la notte scorsa a Casalvelino, in provincia di Salerno. L'incidente è avvenuto in Corso Europa. L'uomo, alla guida della sua auto, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo attraversando una piazzola spartitraffico e sfondando una ringhiera. Il veicolo è terminato fuori strada con un impatto violento: il 34enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo senza vita dalle lamiere dell'auto. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 34enne.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause, sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Indagini sono in corso per risalire alle cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.



