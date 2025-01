Chiusa per neve strada che conduce al Vesuvio

La neve che ricopre il Vesuvio dalla cima alle pendici sta creando criticità alla circolazione: è quanto emerso in queste ore da un sopralluogo eseguito da personale della Polizia Locale, Protezione Civile e Tecnico Comunale. Per questo motivo, un'ordinanza dirigenziale a firma del comandante della Polizia Municipale di Ercolano (Napoli) Nicola Vanacore, ordina il divieto del transito veicolare per presenza di neve e ghiaccio lungo Via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Vesuvio, (località denominata 'La Siesta') e Piazzale di Quota 1000, ad eccezione dei veicoli di soccorso ed emergenza.

Il tratto viario interessato presenta, infatti, numerosi tratti curvilinei che in presenza di neve abbondante non risultano agevoli.

Al momento, l'area del Vesuvio è interessata da nevicate. E da questa mattina l'assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile, Nunzio Spina, è presente con personale in divisa nel monitoraggio costante sul territorio e nel contrasto ai danni.



