Cadono due alberi per il vento a Napoli, nessun ferito

Due alberi sono caduti a causa del forte vento a Napoli: uno al Vomero, in via Ruoppolo, che ha divelto il marciapiede andando a schiacciare un'auto parcheggiata; l'altro in viale Gramsci, a Mergellina, che non ha provocato danni.

Secondo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica sui suoi social le immagini delle piante cadute, "serve un'analisi di tutti gli alberi cittadini che si trovano in aree densamente abitate, bisogna evitare tragedie prevenibili".

Borrelli, che segnala anche la formazione di nuove buche sulle strade, sottolinea inoltre che "bisogna pure affrontare con urgenza la questione della manutenzione stradale: le buche che continuano a formarsi non sono solo un segnale di incuria, ma rappresentano un pericolo concreto per chi si sposta in città, sia a piedi che in auto. Bisogna lavorare con decisione e senza indugio per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella nostra città".



