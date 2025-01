Ventenne arrestato dai carabinieri per due rapine

A Boscoreale (Napoli) i Carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno arrestato un ventenne, gravemente indiziato di rapina aggravata, porto e detenzione illegali di armi e furto aggravato, in concorso con altre persone.

Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dai Carabinieri di Boscoreale e coordinate dalla Procura, il ventenne avrebbe preso parte a due rapine commesse nei Comuni di Boscoreale e Pompei il 3 e il 5 novembre scorsi ai danni di un distributore di carburanti e di una farmacia.

Grazie anche alle immagini dei circuiti di videosorveglianza degli esercizi rapinati e di quelli pubblici e privati limitrofi, gli investigatori sono riusciti a documentare e ricostruire sia la fase preparatoria delle rapine, consistita nel furto delle targhe di un'automobile in sosta, sia la fase esecutiva, con l'utilizzo di armi da fuoco. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale.



