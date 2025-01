Un morto sul lavoro per fuga ammoniaca, allarme cittadini ma l'Arpac rassicura

I primi accertamenti dell'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, non avrebbero rilevato valori critici di ammoniaca o altre sostanze tossiche a Gricignano d'Aversa (Caserta), dove ieri c'è stata una fuoriuscita di gas all'azienda Frigocaserta in seguito alla quale è deceduto il lavoratore 19enne Patrizio Spasiano, mentre altri tre addetti sono rimasti lievemente intossicati.

Dopo l'incidente, nel comune di Gricignano d'Aversa si è creata una situazione di allarme e angoscia tra i cittadini, con il sindaco Vittorio Lettieri che ha emesso ieri sera un'ordinanza contingibile e urgente valida fino alle 19 di oggi che invita i cittadini ad evitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a limitare la permanenza all'aperto, e a utilizzare mascherine idonee per proteggere le vie respiratorie.

Intanto sul fronte delle indagini seguite all'incidente mortale, la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, il secondo in dieci giorni riguardante sempre Frigocaserta, teatro il 31 dicembre di un altro infortunio mortale che ha coinvolto il 39enne lavoratore Pompeo Mezzacapo, schiacciato da un muletto.

Ieri sera i carabinieri hanno sequestrato l'area dove è avvenuto l'incidente e hanno iniziato ad ascoltare i colleghi del 19enne Spasiano; questi, da poco assunto, viveva a Napoli con i genitori, e aveva una fidanzata cui solo pochi giorni fa aveva dedicato un pensiero su TikTok. "Ti amo - ha scritto Patrizio - abbiamo pianto insieme, riso, scherzato. Mi ha insegnato cosa significa amare. È l'unica che mi fa tornare bambino, l'unica con cui mi sento me stesso".



