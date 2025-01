Rivellini (Lega): e se De Luca si candidasse solo a consigliere?

"Nella conferenza stampa di ieri il Governatore, al di là di qualche simpatico atteggiamento 'Napoleonico', ha politicamente 'messo alle strette' il suo vero nemico: il Pd. Difatti De Luca ha chiarito che le sue dimissioni non sono in programma e che effettuerà le tante nomine, in assoluta autonomia. Attenderà poi il responso della Corte Costituzionale sulla legge regionale e se il responso sarà per lui favorevole, il suo nemico (sempre il Pd) dovrà giocoforza fare i conti con lui". Così in una nota Enzo Rivellini, commissario cittadino della Lega a Napoli.

"In caso contrario - prosegue Rivellini - si allineerà con serenità al centrosinistra che non potrà fare a meno, se vuole vincere, di una sua lista. È facile prevedere che, anche per il potere che gli daranno le nomine che effettuerà in questi mesi, che la sua lista otterrà più consiglieri dello stesso Pd e, a quel punto, la giunta e il Governatore, nell'improbabile vittoria della sinistra, saranno 'cosa sua'. Conoscendo l'ardire e l'ardore di De Luca non mi meraviglierei, in questa ipotesi, che si candidi addirittura come capolista, presentandosi poi in aula come 'semplice consigliere' ma dominus di fatto della Regione. Questo quadro ci avvantaggia e chiediamo a Gianpiero Zinzi di 'liberare' finalmente la Campania dalla sinistra e da De Luca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA