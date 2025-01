Rapinano minore fuori stazione, la polizia arresta tre giovani

Tre giovani tra i 18 e i 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una rapina commessa ai danni di un minore all'esterno della stazione ferroviaria di Caserta; un quarto ragazzo, di 18 anni, è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta ad arrivare all'esterno della stazione in seguito alla segnalazione di una rapina ai danni di un minorenne, aggredito con una catena e derubato dei soldi.

Gli agenti, grazie alla testimonianza della vittima, hanno subito identificato il presunto autore del raid, che è stato bloccato e ammanettato, quindi portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso del controllo è stato denunciato un altro adolescente per resistenza, perché ha aggredito i poliziotti che lo stavano identificando.

Poche ore dopo una volante della Questura ha bloccato due giovani che avevano appena aggredito un altro ragazzo con una mazza da baseball, e che sono stati identificati anche come gli ulteriori autori della rapina al minore avvenuta la mattina; è emerso che i due ragazzi si erano anche presentati dalla vittima per minacciarla e indurla a ritrattare la denuncia.



