Oltre 60mila infrazioni rilevate, bilancio 2024 della Stradale

Oltre 31.000 pattuglie impiegate per il controllo di strade e autostrade, 93.525 persone controllate, 67.641 le infrazioni contestate. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 2.386; 1.752 le patenti di guida ritirate e 2.741 le carte di circolazione per 77.324 punti patente decurtati. Questi alcuni numeri del bilancio stilato come ogni anno dalla Polizia Stradale - Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata - a rendiconto delle attività svolte nel 2024.

I conducenti controllati con etilometri e precursori - si spiega - sono stati 44.841, di cui 187 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 79 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 35. Nelle 176 tratte autostradali - pari a 1.670 km - dal 1° gennaio al 22 dicembre la Polizia di Stato ha rilevato 315.909 infrazioni per superamento dei limiti di velocità rilevati tramite "Tutor".

Particolarmente efficace, viene sottolineato, è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 738 persone di cui 82 arrestate e 653 denunciate in stato di libertà. Le sostanze stupefacenti sequestrate complessivamente ammontano ad oltre 18 kg; mentre 22 sono i veicoli sequestrati risultati oggetto di riciclaggio. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 248 di cui 68 autofficine, 120 autorivendite, 3 autoscuole, 23 carrozzerie, 20 agenzie di pratiche automobilistiche, 8 autodemolizioni. Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le disposizioni della legge n. 177 del 25 novembre 2024 che ha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad altre norme, nell'ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l'attuazione di un'ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale. I primi dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri fanno segnare un calo tendenziale dell'incidentalità e delle vittime.



