Ladri d'auto si gettano dalla vettura e scappano tra i boschi

Hanno rubato un'auto e, per sfuggire alla cattura, si sono buttati dal veicolo in movimento e sono scappati in mezzo ai boschi, ma alla fine sono stati raggiunti e fermati dalla Polizia di Ariano Irpino. Ieri, il gip di Benevento, su richiesta della procura, ha convalidato il provvedimento e disposto il carcere per due giovani foggiani, accusati di concorso in furto pluriaggravato; un loro complice, minorenne, è stato denunciato a piede libero.

I fatti risalgono a martedì scorso, quando al commissariato di Ariano Irpino è giunta la segnalazione del furto di una Alfa Romeo Stelvio a Grottaminarda. Una pattuglia si apposta dunque lungo la Strada statale 90 e, a Savignano Scalo, viene intercettato il veicolo rubato. Gli occupanti si lanciano dal veicolo in movimento nel dirupo sottostante e fanno perdere le nei boschi le loro tracce. Le ricerche dei fuggitivi, proseguite tutta la notte e rese difficili dalla fitta vegetazione dei luoghi, particolarmente impervi ed impraticabili, si concludono la mattina seguente quando vengono individuati e bloccati i tre fuggitivi (due maggiorenni e un minorenne, tutti della provincia di Foggia), ancora in possesso di dispositivi elettronici ad alta tecnologia utilizzati per rubare le automobili.



