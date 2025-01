'La Tempesta' di Shakespeare in musica,opera band napoletana

Il dramma "La Tempesta" di William Shakespeare riletto in chiave musicale è il nuovo progetto della band napoletana "Opera Nera", presentato oggi allo Studio Ricpic a Napoli. Un lavoro particolare, quello del gruppo di estrazione heavy metal, formato da Marco Napolitano (chitarre), Alessandro Pacella (basso), Eduardo Spada (batteria), Tiziano Spigno (voci) che traduce in musica con morbide ballate, tammurriate, pezzi funky, jungle, techno il testo originale di Shakespeare.

"In questo ambizioso lavoro, che porta lo stesso titolo - spiega Alessandro Pacella - ci siamo lasciati ispirare dal testo dell'ultima opera di Shakespeare, che parla di vendetta, perdono, guerra e magia e dai rumori dell'Isola di Prospero, dalle voci di Ariel, Calibano e Stefano, partendo dal passaggio a noi caro "Non avere paura. L'isola è piena di rumori, suoni e dolci arie che donano piacere e non feriscono".

"Dopo aver studiato per mesi il testo - continua Pacella - abbiamo musicato alcune scene lasciandoci ispirare da ciò che leggevamo e abbiamo cantato i suoi versi originali. Un lavoro durato dieci mesi, tra lettura, composizione e arrangiamenti finali. Un album che si compone di 14 tracce, tra brani cantati e brani strumentali che descrivono l'atmosfera delle scene, rispettando le annotazioni dell'autore sul copione, musicando, così, quelle che lo stesso Shakespeare indicava come "songs".

Tutte le strofe sono cantate in inglese da Tiziano Spigno, ad eccezione della canzone del marinaio Stefano che nel testo è descritto come napoletano. Per questo personaggio la band ha scelto la traduzione in napoletano del 600 di Eduardo De Filippo (della sua opera del 1984) che per l'occasione viene interpretata da Lino Vairetti degli Osanna.

Nell'album "La Tempesta" oltre a Vairetti, hanno partecipato anche il pianista Marco Fiorenzano, il sassofonista Giulio Martino, Sergio Maglietta ed Elio Manzo dei Bisca, Pierpaolo Polcari degli Almamegretta, il produttore e musicista Ernesto Nobili, la pianista e direttrice d'orchestra Elisabetta Serio.

Il disco è già su tutte le piattaforme digitali, oltre che in versione a edizione limitata con booklet disponibile sul sito ufficiale della band.

L'album è stato principalmente inciso ai Godfather Studio di Napoli con l'aiuto di Massimiliano Pone.



