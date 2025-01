Incidenti stradali, due giovani feriti nell'Avellinese

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla strada provinciale di Cesinali, in provincia di Avellino.

L'auto, guidata da un 18enne che era in compagnia di un'amica minorenne, dopo aver sbandato ha impattato un muro di contenimento a lato della carreggiata, si è capovolta. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale ad Avellino dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi.





