'Comunicare al tempo dell'AI', al via gli incontri al Pascal

A Pompei si è svolta la giornata inaugurale del ciclo 'Comunicare al tempo dell'intelligenza artificiale' , promosso dal Liceo Pascal, fortemente voluto dalla dirigente, la professoressa Filomena Zamboli. La filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari ha incontrato circa quattrocento studenti del Liceo sul tema del 'Linguaggio delle emozioni'.

Dopo un'ampia introduzione sulle emozioni nello specchio della filosofia, tra scuole post-aristoteliche e Spinoza, Ilaria Gaspari ha risposto molto generosamente alle tante domande degli studenti, apprezzandone peraltro la profondità. La filosofa ha dato prova della sua capacità di fare filosofia raccontandosi, partendo dal proprio vissuto e dalle proprie vulnerabilità. Il che l'ha subito fatta entrare in grande sintonia con le ragazze e i ragazzi del Pascal.

L'incontro è il primo di otto appuntamenti che vedranno avvicendarsi a Pompei alcune tra le figure più interessanti e originali del panorama italiano. Motivo conduttore degli incontri le conseguenze - tuttora imprevedibili - della trasformazione tecnologica in atto.

Quella dell'intelligenza artificiale, ha così esordito Ilaria Gaspari, è la terza rivoluzione più decisiva della storia dell'umanità, dopo la scrittura alfabetica e la stampa.

Rappresenta dunque anche una formidabile sfida per il pensiero, proprio per le pesanti incognite che le si accompagnano. Il ciclo si propone di guardare ad essa adottando una molteplicità di angoli visuali. Nessun ambito della vita, individuale e collettiva, e nessun campo del sapere possono dirsi immuni dalla rivoluzione in corso. Ecco perché è necessario avviare una riflessione a più voci su un tema che ci vede al tempo stesso affascinati e sgomenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA